ANDREA CHÉNIER La Comète Châlons-en-Champagne

ANDREA CHÉNIER Mardi 31 mars 2026, 19h30 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T19:30:00+01:00 – 2026-03-31T23:09:00+01:00

Fin : 2026-03-31T19:30:00+01:00 – 2026-03-31T23:09:00+01:00

CINÉ OPÉRA LE MARDI 31 MARS À 19H30 – PENDANT L’ENTRACTE, PROFITEZ D’UNE FLUTE DE CHAMPAGNE (OFFERTE) ET D’UNE PETITE RESTAURATION (PAYANTE) — Alors que la Révolution française fait rage, Maddalena envoie des lettres d’appel à l’aide au poète Andrea Chénier. Ils se sont connus à l’époque somptueuse des fêtes de sa mère la comtesse de Coigny. Gérard, l’ancien valet devenu officier de la Révolution, se dresse entre les deux amants… L’opéra de Giordano est inspiré du poète romantique André Chénier, connu pour son engagement contre les excès de la Révolution française. Cette tragédie passionnée réunit le ténor Piotr Beczała et la soprano Sonya Yoncheva, qui se retrouvent ensemble à l’écran deux ans après leur prestation dans Fedora du même compositeur.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

