Andrea Givanovitch LeatherBetter Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement dimanche 5 octobre 2025.

Dimanche 5 octobre 2025 à partir de 18h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-05 18:00:00

A force de répétitions hypnotiques, l’épuisement remonte, la vérité brute devient évidente la friction révèle la tension entre domination et désir.

Sur scène, Andrea Givanovitch arbore une veste en cuir lourde comme un dogme. Chaque frottement est amplifié, chaque craquement résonne le corps dialogue avec la matière, la gravité devient partenaire rythmique. Transe de cuir, de sons et de lumière au sein de laquelle l’identité se décompose pour renaître multiple, LeatherBetter développe une approche contemporaine et queer de la masculinité. À force de répétitions hypnotiques, l’épuisement remonte, la vérité brute devient évidente la friction révèle la tension entre domination et désir.





















Avec l’aide de Paul JF Fleury artiste musical, chercheur et auteur le chorégraphe et le musicien composent des boucles qui dépassent les normes établies et bouleversent les codes de représentation, ouvrant la voie à une expression plus hybride, organique et viscérale des désirs instinctifs et profonds. Le cuir comme une seconde peau offre une libération à travers sa mue. Icône cowboy, biker ou fétichiste, le cuir concentre les imaginaires virils avant d’être détourné. Boucles de flagellation, looping sonore et pulsations techno transforment la veste en instrument, puis en fardeau rejeté. Débarrassé de son armure, l’artiste entame une danse extatique et crée une œuvre sensorielle, iconoclaste, la friction comme poétique du corps en mutation, hybride et intime.















Andrea Givanovith est danseur et chorégraphe. Après l’obtention de son diplôme du Conservatoire Régional de Musique et de Danse de Toulouse, où il a obtenu son Certificat Chorégraphique (CEC) avec les félicitations du jury, il a rejoint en 2015, la Compagnie Juvenil del Ballet Classic de Cataluña, dirigée par Elise Lummis et Jean Emile, interprétant le répertoire de ballet de Frederick Ashton. Après cela, il s’est dirigé vers la danse contemporaine en suivant une formation au SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance) et en travaillant avec de nombreux professeurs et chorégraphes internationaux. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

By dint of hypnotic repetition, exhaustion sets in, and the raw truth becomes obvious: friction reveals the tension between domination and desire.

German :

Durch hypnotische Wiederholungen steigt die Erschöpfung wieder an, die rohe Wahrheit wird offensichtlich: Die Reibung enthüllt die Spannung zwischen Herrschaft und Verlangen.

Italiano :

A forza di ripetizioni ipnotiche, la stanchezza si fa strada e la cruda verità diventa chiara: l’attrito rivela la tensione tra dominio e desiderio.

Espanol :

A fuerza de repeticiones hipnóticas, el agotamiento se instala y la cruda verdad se hace evidente: la fricción revela la tensión entre la dominación y el deseo.

