Andréa Turini, récital de piano Église Saint-Merry Paris dimanche 21 septembre 2025.

Andréa Turini

« …sans l’ombre d’un doute… Il est l’une des pianistes les plus impressionnants que nous ayons eu ces dernières décennies. »

Octavio de Juan

« …impressionnant Andrea Turini, il a captivé le public en jouant Bach et Debussy… sa façon d’interpréter Bach était magnifique, l’émotion, la structure et la transparence étaient absolument parfaites et équilibrées… le pianiste a interprété Debussy de manière fantastique et avec une telle tendresse… »

D. Brotzmann ; L. Welzin

Le charme inépuisable des Variations Goldberg BWV 988 a confirmé un tel espace d’art absolu où beauté, maîtrise et profondeur de pensée conquièrent l’esprit et le cœur de l’auditeur. Un succès éclatant et retentissant pour l’interprétation personnelle d’Andrea Turini du chef-d’œuvre de Bach – magazine « L’altra MantovA »

Le pianiste italien Andrea Turini se produit en public depuis quarante ans, se concentrant avec une passion particulière sur les œuvres de grands compositeurs tels que Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Listz, Chopin, Brahms, Debussy, Ravel et Fauré.

Grâce à ses interprétations exceptionnelles et à ses succès lors d’importants concours internationaux de piano, Andrea Turini se produit régulièrement dans des salles prestigieuses du monde entier, telles que le Carnegie Hall de New York, la Salle « A ». Cortot » à Paris, Auditorium Rai de Rome, Auditorium National de Madrid, Teatro Municipal « Rosalia de Castro » de La Corogne, Teatro Donizetti de Bergame, Teatro Ghione de Rome, Teatro Verdi de Trieste, Auditorium de Galicia de Saint-Jacques de Compostelle, Teatro Bibiena de Mantoue.

Il est régulièrement invité à de prestigieux festivals internationaux de piano en Italie, Espagne, France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Macédoine du Nord, Pologne, Suisse, Autriche, Israël et États-Unis.

Actif en tant que chambriste, il est membre du Quatuor pour piano Agorà et travaille avec des solistes de renom et des chefs d’orchestre prestigieux. Sa longue expérience avec le célèbre Trio à cordes de Florence est importante, ainsi que son activité en duo de piano, qu’il a partagé d’abord avec Gianluca Passerotti, puis avec Maria Grazia Petrali, sont considérables.

Andrea Turini se produit également régulièrement en soliste avec des orchestres, collaborant entre autres avec l’Orchestra Musici Aurei, l’Orchestra da Camera Fiorentina, l’Orchestre Sinfonica di Sanremo, l’Orchestre Sinfonica Città di Grosseto, l’Orchestre OIDA, l’Orquestra de Câmara de Cascais et Oeiras, l’Orchestre de Chambre Talenti d’Arte, l’Orchestre à cordes Asolana Malipiero, l’Orchestre Il Contrappunto. Ses performances sous la direction de L. Piovano, N. Lalov, M. Caldi, L. Alves, G. Lanzetta et G.B. Les Varoli revêtent une importance particulière.

Il a réalisé des enregistrements télévisés pour RAI Uno, RAI International, pour la télévision et la radio yougoslaves et macédoniennes du Nord, des enregistrements radio pour les trois réseaux nationaux RAI, pour Radio Vatican, pour Radio Nacional de Espana. Il a enregistré la musique de Bach, Brahms, Rachmaninov et Ravel sur CD. Critiques enthousiastes pour son CD, récemment sorti sur le label Cézanne, Variations Goldberg.

Andrea Turini est un professeur passionné et dévoué, reconnu et expérimenté. De nombreux pianistes ont étudié avec lui, ainsi que de nombreux lauréats de concours nationaux et internationaux, qui se distinguent par leurs activités de concertiste et d’enseignant.

Andrea Turini est professeur titulaire d’une chaire de piano au Conservatoire « Gioacchino Rossini » de Pesaro, où il est également coordinateur du département de claviers et de percussions et membre du Conseil académique.

Il est régulièrement invité à donner des masterclasses et des cours d’interprétation en Italie, en Espagne, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. Il est souvent invité comme juré et président de concours internationaux de piano. Il est directeur artistique de l’Accademia Musicale Valdarnese et du Concours international de piano Humberto Quagliata Città di San Giovanni Valdarno.

Un magnifique programme ; de Bach à Chopin en passant par Beethoven.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-21-septembre-2025-andrea-turini-piano +33142719393 concerts@saintmerry.org