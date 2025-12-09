Andreas Staier Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Andreas Staier

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 17.5 – 17.5 – 35 EUR

Début : Mardi 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-09

2025-12-09

Andreas Staier présente ce programme construit autour des prédécesseurs de Bach avec un sens aigu de la cohérence musicale, mais surtout dans le désir de faire connaître un pan somptueux du répertoire pour clavier.

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

Andreas Staier presents this program, built around Bach’s predecessors, with an acute sense of musical coherence, but above all with the desire to make known a sumptuous part of the keyboard repertoire.

Andreas Staier präsentiert dieses Programm rund um Bachs Vorgänger mit einem ausgeprägten Sinn für musikalische Kohärenz, aber vor allem mit dem Wunsch, einen prächtigen Teil des Repertoires für Tasteninstrumente bekannt zu machen.

Andreas Staier presenta questo programma costruito intorno ai predecessori di Bach con un acuto senso di coerenza musicale, ma soprattutto con il desiderio di far conoscere una parte sontuosa del repertorio per tastiera.

Andreas Staier presenta este programa construido en torno a los predecesores de Bach con un agudo sentido de la coherencia musical, pero sobre todo con el deseo de dar a conocer una parte suntuosa del repertorio para teclado.

