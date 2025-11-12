Andromaque ou l’exigence absolue et exclusive de valeurs irréalisables Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement
Andromaque ou l’exigence absolue et exclusive de valeurs irréalisables
Du mercredi 12 au jeudi 13 novembre 2025 de 19h à 21h20.
Vendredi 14 novembre 2025 de 20h à 22h20. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
ANDROMAQUE
Ou l’exigence absolue et exclusive de valeurs irréalisables
Jérôme de Falloise
Raven Ruëll
LA BRUTE
Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector. Mais Hector n’est plus. Voilà tout le drame de cette tragédie. Une mécanique implacable du désir et de la perte, qui broie les âmes et ne laisse derrière elle que cendres et désillusion. Au-delà des amours contrariées et des destins brisés, c’est notre rapport à la mort et au collectif qui se joue ici.
Avec Andromaque, La Brute poursuit son travail de déconstruction et s’empare du texte racinien pour en révéler toute la charge contestataire. Le collectif belge s’attaque cette fois à la question philosophique de la mort, qui selon lui, ne doit pas être l’innommable qu’elle est devenue dans les sociétés modernes. Quelle place pour le rituel dans un monde saturé par la violence ? Comment penser la communauté face à l’individualisme triomphant ? Une tragédie ancienne, face aux urgences contemporaines. .
Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 74 28
English :
ANDROMAQUE
Or the absolute and exclusive demand for unattainable values
Jérôme de Falloise
Raven Ruëll
LA BRUTE
German :
ANDROMAKUS
Oder die absolute und ausschließliche Forderung nach unerreichbaren Werten
Jérôme de Falloise
Raven Ruëll
LA BRUTE
Italiano :
ANDROMACO
O la pretesa assoluta ed esclusiva di valori irraggiungibili
Jérôme de Falloise
Raven Ruëll
LA BRUTTA
Espanol :
ANDROMAQUE
O la exigencia absoluta y exclusiva de valores inalcanzables
Jérôme de Falloise
Raven Ruëll
LA BRUTE
