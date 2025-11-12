Andromaque ou l’exigence absolue et exclusive de valeurs irréalisables Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Andromaque ou l’exigence absolue et exclusive de valeurs irréalisables Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement mercredi 12 novembre 2025.

Andromaque ou l’exigence absolue et exclusive de valeurs irréalisables

Du mercredi 12 au jeudi 13 novembre 2025 de 19h à 21h20.

Vendredi 14 novembre 2025 de 20h à 22h20. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

ANDROMAQUE

Ou l’exigence absolue et exclusive de valeurs irréalisables



Jérôme de Falloise

Raven Ruëll

LA BRUTE

Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector. Mais Hector n’est plus. Voilà tout le drame de cette tragédie. Une mécanique implacable du désir et de la perte, qui broie les âmes et ne laisse derrière elle que cendres et désillusion. Au-delà des amours contrariées et des destins brisés, c’est notre rapport à la mort et au collectif qui se joue ici.



Avec Andromaque, La Brute poursuit son travail de déconstruction et s’empare du texte racinien pour en révéler toute la charge contestataire. Le collectif belge s’attaque cette fois à la question philosophique de la mort, qui selon lui, ne doit pas être l’innommable qu’elle est devenue dans les sociétés modernes. Quelle place pour le rituel dans un monde saturé par la violence ? Comment penser la communauté face à l’individualisme triomphant ? Une tragédie ancienne, face aux urgences contemporaines. .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 74 28

English :

ANDROMAQUE

Or the absolute and exclusive demand for unattainable values



Jérôme de Falloise

Raven Ruëll

LA BRUTE

German :

ANDROMAKUS

Oder die absolute und ausschließliche Forderung nach unerreichbaren Werten



Jérôme de Falloise

Raven Ruëll

LA BRUTE

Italiano :

ANDROMACO

O la pretesa assoluta ed esclusiva di valori irraggiungibili



Jérôme de Falloise

Raven Ruëll

LA BRUTTA

Espanol :

ANDROMAQUE

O la exigencia absoluta y exclusiva de valores inalcanzables



Jérôme de Falloise

Raven Ruëll

LA BRUTE

