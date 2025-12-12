Andromaque (Transmission) L’Atelier Lesneven

Andromaque (Transmission)

L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven Finistère

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

2026-02-13

Théâtre Cie La Palmera

Mon Dieu, des vers s’agitent devant vous et vous menacent faut-il s’en débarrasser et par quel bout les prendre ? Ne prenez pas peur, Madame, restez-là, Monsieur et n’en faites pas une tragédie. Laissez-nous faire ! Deux comédiens, pas plus c’est promis, se chargent de vous guider dans votre nouveau théâtre tout frais et tout neuf. La visite en vaut la chandelle et les coulisses regorgent de surprises. Partagez un vers avec Oreste, Hermione, Pyrrhus, Andromaque qui ont accepté de vous recevoir dans l’intimité de leur être, nus comme des alexandrins. Pour un spectateur, assister à une tragédie classique au théâtre peut rapidement être synonyme d’appréhension et d’ennui la langue lui paraît une barrière infranchissable, il craint de ne pas tout comprendre et d’être perdu au bout de la première scène ; de plus, les personnages et les drames qu’ils traversent lui semblent trop éloignées de son quotidien. C’est partant de ce constat que la compagnie La Palmera vous embarque pour cet Andromaque de Racine revisité, en cherchant les ponts qui relient notre quotidien à celui de ce monde en apparence si éloigné de nos codes et de nos valeurs, veillant toujours à conserver l’intensité de la langue portée par les alexandrins. Il en résulte un spectacle original destiné au public averti comme moins préparé, léger dans sa forme et pouvant investir des lieux où une tragédie n’aurait pas nécessairement sa place. .

