Andromède en perspective Avenue de l’Université Pau

Andromède en perspective Avenue de l’Université Pau mercredi 16 juillet 2025.

Andromède en perspective

Avenue de l’Université Amphi A Université de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

L’Académie des Langues Anciennes présente la conférence/concert « Andromède en perspective (la douceur, le mythe et le blues).

Concert-conférence de Christina Goh, vocaliste de blues, qui évoquera sa démarche artistique et l’illustration en musique de la trace d’une héroïne, Andromède par Ovide.

Un événement en partenariat avec la CPAF (Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale) et l’université de Pau et des pays de l’Adour. .

Avenue de l’Université Amphi A Université de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine acad.langues.anciennes@gmail.com

English : Andromède en perspective

German : Andromède en perspective

Italiano :

Espanol : Andromède en perspective

L’événement Andromède en perspective Pau a été mis à jour le 2025-06-30 par OT Pau