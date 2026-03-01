Ane-Imation Théâtre de Verdure (en face du Gymnase Champlin) Désertines

Ane-Imation

Théâtre de Verdure (en face du Gymnase Champlin) Rue Anne Franck Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez profiter d’une animation éco-responsable organisée par C’Animé en collaboration avec ABVA.

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Théâtre de Verdure (en face du Gymnase Champlin) Rue Anne Franck Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes c.anime.019@gmail.com

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English :

Come and enjoy an eco-responsible event organized by C’Animé in collaboration with ABVA.

L’événement Ane-Imation Désertines a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme