Ane-Imation Théâtre de Verdure (en face du Gymnase Champlin) Désertines
Ane-Imation Théâtre de Verdure (en face du Gymnase Champlin) Désertines samedi 28 mars 2026.
Ane-Imation
Théâtre de Verdure (en face du Gymnase Champlin) Rue Anne Franck Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 16:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Venez profiter d’une animation éco-responsable organisée par C’Animé en collaboration avec ABVA.
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Théâtre de Verdure (en face du Gymnase Champlin) Rue Anne Franck Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes c.anime.019@gmail.com
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English :
Come and enjoy an eco-responsible event organized by C’Animé in collaboration with ABVA.
L’événement Ane-Imation Désertines a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme