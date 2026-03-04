Anecdotes de la Loose, La Ruelle, Ségur-le-Château

Anecdotes de la Loose Vendredi 13 mars, 19h00 La Ruelle Corrèze

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T19:00:00+01:00 – 2026-03-13T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T19:00:00+01:00 – 2026-03-13T22:00:00+01:00

Soirée Open Mic

En l’honneur du vendredi 13, venez partager vos histoires les plus embarrassantes, vos moments de malchance ou vos petites looses du quotidient !

L’idée ? Conjurer le sort ensemble et transformer ces moments gênants en éclats de rire. Parce qu’une loose n’arrive jamais seule… autant en rire à plusieurs !

Avec du recul, même les situations les plus embarrassante finissent par nous faire sourire.

Et souvenez-vous : vous n’êtes jamais seul à connaître la loose !

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 53 24 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Venez partager vos histoires les plus embarrassantes ! open mic loose