Anecdotes plein la carriole — la soirée, Musée Barthélemy Thimonnier de la Machine à coudre et du Cycle, Amplepuis

Anecdotes plein la carriole — la soirée Samedi 23 mai, 18h00 Musée Barthélemy Thimonnier de la Machine à coudre et du Cycle Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit des musées et de l’exposition temporaire dédiée au voyage à vélo, soirée spéciale autour de la projection du film « Anecdotes plein la carriole », suivie d’une rencontre avec son autrice Aurélia Brivet.

Un moment d’échanges pour se donner envie de voyager à vélo !

Samedi 23 mai à 18h

Gratuit

Musée Barthélémy Thimonnier (Amplepuis)

Musée Barthélemy Thimonnier de la Machine à coudre et du Cycle place de l’hotel de ville, 69550 Amplepuis, France Amplepuis 69550 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474890890 https://musees.ouestrhodanien.fr/musee-barthelemy-thimonnier.html Première collection publique française de machines à coudre, rapprochement historique et technologique de la machine à coudre et du cycle. Collections installées dans l’ancien hôpital de la ville d’Amplepuis.

Dans le cadre de la Nuit des musées et de l’exposition temporaire dédiée au voyage à vélo, soirée spéciale autour de la projection du film « Anecdotes plein la carriole », suivie d’une rencontre avec…

©BrivetAurélia