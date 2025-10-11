AnecPotes – Spectacle d’improvisation L’art des choix de Chony Bourg-lès-Valence

* Entrée du spectacle à prix libre et conscient, au chapeau

* Réservations conseillées via Hello asso : https://www.helloasso.com/associations/les-gens-d-a-cote/evenements/anecpotes-2

« AnecPotes » est un spectacle d’improvisation où un groupe d’amis se raconte de véritables anecdotes personnelles qui serviront d’inspirations pour des improvisations uniques.

### Entrez dans l’intimité de nos soirées confidences !

Anecdotes sordides, réflexions personnelles, histoires un peu honteuses, grosses galères, etc. Chaque comédien livrera un bout de sa vie que les autres découvriront en même temps que vous, avant de s’en emparer pour créer de nouvelles histoires inédites !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T21:30:00.000+02:00

L’art des choix de Chony L’art des choix de Chony, 34 Rue de Chony 26500 Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 26500 Drôme