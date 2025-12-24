Anemoia, Exposition de Léonie PONS, Locminé

Anemoia, Exposition de Léonie PONS

Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-28

Léonie Pons, étudiante à l’EESAB, travaille sur l’archive familiale collectée auprès de particuliers et propose un arrêt sur ces instants qui ont existé et qui persistent par la fragilité de la mémoire. Tout public. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque, place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

