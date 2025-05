Anémoia, voyage photographique et musical – La Chaponade Saint-Christophe-sur-Dolaison, 18 mai 2025 17:30, Saint-Christophe-sur-Dolaison.

Haute-Loire

Anémoia, voyage photographique et musical La Chaponade Gîte la Chaponie Saint-Christophe-sur-Dolaison Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

adhérents à l’association le Chapô, demandeurs d’emplois

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 17:30:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

C’est l’histoire d’une rencontre, deux musiciens croisent une photographe. Les images et les sons se mélangent, s’adoptent et s’accompagnent.

La Chaponade Gîte la Chaponie

Saint-Christophe-sur-Dolaison 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 30 53 31

English :

This is the story of a meeting between two musicians and a photographer. Images and sounds mix, adopt and accompany each other.

German :

Es ist die Geschichte einer Begegnung: Zwei Musiker treffen auf eine Fotografin. Die Bilder und Klänge vermischen sich, nehmen sich an und begleiten sich.

Italiano :

Questa è la storia di un incontro tra due musicisti e un fotografo. Immagini e suoni si mescolano, si adottano e si accompagnano a vicenda.

Espanol :

Esta es la historia de un encuentro entre dos músicos y un fotógrafo. Imágenes y sonidos se mezclan, adoptan y acompañan mutuamente.

