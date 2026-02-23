Anetha presents EXHIBIT w/ Mac Declos & Vel Interference Balma Vendredi 13 mars, 23h30 EARLY : 22 €, REGULAR : 33 €, LATE : 35 €, SUR PLACE : 35 €

Anetha revient à Toulouse avec son nouveau projet EXHIBIT pensé comme une expérience immersive mêlant techno, art visuel et narration.

Anetha revient à Toulouse avec son nouveau projet EXHIBIT.

Offrant une expérience immersive mêlant techno, art visuel et narration, réalisée sous la direction artistique de @femur_v. EXHIBIT explore des thèmes personnels et écologiques, tout en brisant les frontières traditionnelles entre musique et art visuel.

Habituée des scènes et festivals majeurs, Anetha signe ici une forme plus libre, pensée pour questionner, transformer, faire évoluer les perceptions.

**LINE-UP :**

_**ANETHA**_

[https://soundcloud.com/anethamusic](https://soundcloud.com/anethamusic)

[https://www.instagram.com/anetha/](https://www.instagram.com/anetha/)

_**MAC DECLOS**_

[https://soundcloud.com/mac-declos](https://soundcloud.com/mac-declos)

[https://www.instagram.com/mac.declos/](https://www.instagram.com/mac.declos/)

_**VEL**_

[https://soundcloud.com/vel_musique](https://soundcloud.com/vel_musique)

[https://www.instagram.com/vel_musique/](https://www.instagram.com/vel_musique/)

https://shotgun.live/fr/events/anetha-presents-exhibit?utm_source=site-web

Interference 56 Route de Lavaur Vidailhan Balma 31130 Haute-Garonne



