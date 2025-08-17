Angano en Concert Bussière-Dunoise
7 Lieu-dit Fressigne Bussière-Dunoise Creuse
Concert avec Richard Razaf feat Ella Rabeson jazz vocal.
Participation libre et sur réservation. .
7 Lieu-dit Fressigne Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 33 21 20
