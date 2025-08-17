Angano en Concert Bussière-Dunoise

Angano en Concert Bussière-Dunoise dimanche 17 août 2025.

7 Lieu-dit Fressigne Bussière-Dunoise

Début : 2025-08-17

Concert avec Richard Razaf feat Ella Rabeson jazz vocal.

Participation libre et sur réservation. .

Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 33 21 20

