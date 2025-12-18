ANGE + Aurelle Key

146 rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 23:30:00

Date(s) :

2026-02-13

ANGE entame un nouveau chapitre de son histoire.

ANGE, c’est plus de 55 ans d’histoire et une influence indéniable sur la scène musicale française. Alors que Christian Décamps vient de faire ses adieux à la scène, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour le groupe.

ANGE entame un nouveau chapitre de son histoire.

ANGE, c’est plus de 55 ans d’histoire et une influence indéniable sur la scène musicale française. Alors que Christian Décamps vient de faire ses adieux à la scène, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour le groupe. Fort de son héritage, ANGE va continuer son voyage avec la même énergie et la même passion. Quitter la Meute est bien plus qu’une tournée c’est un hommage etune promesse de nouveaux moments forts.

AURELLE KEY

Aurelle Keyest une chanteuse française de soul et de blues, reconnue pour sa voix chaude etsensuelle qui transporte son auditoire dans un univers empreint d’émotions profondes et denostalgie. Son timbre unique, mêlant douceur et puissance, fait d’elle une interprète exceptionnelledans le paysage musical français. 26 .

146 rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ANGE begins a new chapter in its history.

ANGE represents over 55 years of history and an undeniable influence on the French music scene. As Christian Décamps bids farewell to the stage, a new chapter begins for the band.

L’événement ANGE + Aurelle Key Tours a été mis à jour le 2025-12-18 par ADT 37