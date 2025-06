Ange / Avant-première en présence du réalisateur – Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles 22 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Ange / Avant-première en présence du réalisateur Dimanche 22 juin 2025 le dimanche de 18h à 20h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-22 18:00:00

fin : 2025-06-22 20:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Rencontre avec le réalisateur Tony Gatlif, à l’occasion de la fête de la musique

Synopsis :

Ange, voyageur solitaire et ethnologue de profession, doit pour rembourser sa dette, mettre le cap sur les bords de la Méditerranée. Alors qu’il a pris les routes au volant de son vieux van telle n’est pas sa surprise quand il retrouve cachée dans le coffre sa fille de 17 ans dont il vient à peine d’apprendre l’existence.



De Tony Gatlif

Avec Arthur H., Suzanne Aubert, Mathieu Amalric .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Meeting with director Tony Gatlif, on the occasion of the Fête de la Musique

German :

Treffen mit Regisseur Tony Gatlif anlässlich der Fête de la Musique

Italiano :

Incontro con il regista Tony Gatlif, in occasione della Fête de la Musique

Espanol :

Encuentro con el director Tony Gatlif, con motivo de la fiesta de la música

L’événement Ange / Avant-première en présence du réalisateur Arles a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme d’Arles