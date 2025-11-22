Ange en concert La Grande Ourse Saint-Agathon

Ange en concert

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 21:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

ANGE, c’est plus de 55 ans d’histoire et une influence indéniable sur la scène musicale française. Alors que Christian Décamps vient de faire ses adieux à la scène, c’est un nouveau chapitre

qui s’ouvre pour le groupe. Fort de son héritage, ANGE va continuer son voyage avec la même énergie et la même passion. Quitter la Meute est bien plus qu’une tournée c’est un hommage et une promesse de nouveaux moments forts. .

