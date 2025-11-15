ANGE ET DEMON DE L’HYPNOSE – SALLE LA CONCORDE Dunkerque

ANGE ET DEMON DE L’HYPNOSE Début : 2025-11-15 à 20:00. Tarif : – euros.

2D PRODUCTION PRÉSENTE : ANGE ET DEMON DE L’HYPNOSEVenez voir ou vivre des expériences d’hypnose qui vous plongeront dans différentes réalités comme sur un plateau de jeu télévisé, retourner à l’ère Jurassique, vivre un décollage de fusée ou se retrouver en apesanteur sur la lune.En simple spectateur ou en participant volontairement à ces différentes expériences, venez assister au spectacle Ange et Démon de l’hypnose avec PH et Laurent.Une mise en scène et des effets spéciaux exceptionnels.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE LA CONCORDE 281 CHEMIN DU BANC VERT 59640 Dunkerque 59