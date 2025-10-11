ANGE GABRIELLE – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

ANGE GABRIELLE Début : 2026-01-24 à 18:00. Tarif : – euros.

D’après la Comédie d’Anny Lescalier.Mise en scène de Karine Malortie.Par la troupe Entre’actes et entre amisGabrielle Pancol, femme de caractère (et particulièrement odieuse avec sa belle fille), vient passer le week-end chez ses enfants, pour, apparemment, leur annoncer une nouvelle. Tout le monde est donc un peu nerveux. Et en effet, dès son arrivée, il y a de l’électricité dans l’air, car elle s’arrange déjà pour imposer des dépenses superflues et imprévues… Il va donc falloir user de stratagèmes pour limiter des dégâts et surtout tenter de maintenir une certaine harmonie familiale, en attendant de connaître la raison de sa venue. Et l’annonce finit par tomber…

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10