ANGE – JACK JACK Bron

ANGE – JACK JACK Bron vendredi 5 décembre 2025.

ANGE Début : 2025-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

DIFFUSION PROD PRÉSENTE : ANGE QUITTER LA MEUTEANGE entame un nouveau chapitre de son histoire.ANGE, c’est plus de 55 ans d’histoire et une influence indéniable sur la scène musicale française. Alors que Christian Décamps vient de faire ses adieux à la scène, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour le groupe. Fort de son héritage, ANGE va continuer son voyage avec la même énergie et la même passion. Quitter la Meute est bien plus qu’une tournée : c’est un hommage et une promesse de nouveaux moments forts.

JACK JACK 16 PLACE GAILLARD ROMANET 69500 Bron 69