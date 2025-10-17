GOSPEL RIVER – EGLISE PROTESTANTE DE BON SECOURS Paris

GOSPEL RIVERLe Gospel River a été crée afin de transmettre l’inspiration et la puissance unique de la musique negro-spiritual. Sous la direction artistique d’Emmanuel Bayigbetek, et accompagnées d’un pianiste et d’un saxophoniste, les 15 voix du chœur se dédient au partage de l’Amour et de la Foi à travers le monde. La subtile alliance de chants traditionnels et de gospel contemporain séduit le public grâce à un répertoire entrainant et plein de ferveur, démontrant ainsi avec naturel que le Gospel n’est pas une expression artistique cantonnée au seul territoire Nord-Américain.Chœur cosmopolite (Afrique, Antilles, Etats-Unis…), le Gospel River vous mène « Down by the riverside » pour chanter et danser avec eux lors d’un voyage musical à ne pas manquer. L’âme vibrante du Gospel coule à flot à chacune de leurs prestations, desquelles on ressort comblé et emplis de joie.Eglise Protestante de Bon Secours20 rue Titon , 75011 Paris. Métro : Faidherbe-Chaligny ligne 8 ou ligne 9Bus : 86

