Ange ou démon ? Halloween Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : Vendredi 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 22:00:00
2025-10-31
Venez frissonner au CNCS pour la soirée HALLOWEEN.
Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène
Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr
English :
Come and thrill to HALLOWEEN at the CNCS.
German :
Lassen Sie sich bei der HALLOWEEN-Nacht im CNCS erschauern.
Italiano :
Venite a provare il brivido di HALLOWEEN al CNCS.
Espanol :
Ven y emociónate con HALLOWEEN en el CNCS.
