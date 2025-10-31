Ange ou démon ? Halloween Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Ange ou démon ? Halloween Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Vendredi 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

2025-10-31

Venez frissonner au CNCS pour la soirée HALLOWEEN.

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

English :

Come and thrill to HALLOWEEN at the CNCS.

German :

Lassen Sie sich bei der HALLOWEEN-Nacht im CNCS erschauern.

Italiano :

Venite a provare il brivido di HALLOWEEN al CNCS.

Espanol :

Ven y emociónate con HALLOWEEN en el CNCS.

L’événement Ange ou démon ? Halloween Moulins a été mis à jour le 2025-05-28 par Office du tourisme de Moulins & sa région