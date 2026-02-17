Ange quitte la meute tour Espace Cabaret Vauban Brest

Ange quitte la meute tour

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Ange entame un nouveau chapitre de son histoire. C’est plus de 55 ans d’histoire et une influence indéniable sur la scène musicale française. Alors que Christian Décamps vient de faire ses adieux à la scène, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour le groupe. Fort de son héritage, Ange va continuer son voyage avec la même énergie et a même passion.

Bien plus qu’une tournée, c’est un hommage et la promesse de nouveaux moments forts. .

English : Ange quitte la meute tour

