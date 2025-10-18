OKIS – LE MARCHE GARE Lyon

OKIS Début : 2025-09-27 à 20:30. Tarif : – euros.

MEDIATONE PRESENTE : OKIS“J’arrive dans le bail depuis la fenêtre, pas passé par la case départ” rappe OKIS sur le morceau fleuve “J’arrive” , le premier écrit sur une production de Mani Deïz, avec qui il enregistre 13 titres en 3 jours dans sa maison bretonne.Pour LA CRÈME, qui sort en mars 2025, le duo décide de ralentir la cadence et d’o?rir sa contribution à la vague drumless qui secoue le rap américain, et qu’incarne particulièrement le producteur californien The Alchemist, tout en gardant sa tendance au multi-sampling, superposant et combinant les sources à l’enviei. Sur ce nouveau canevas brodé par Mani Deïz (avec de plus en plus de contributions d’Okis au sampler), les couplets sont sans doute un peu moins denses mais toujours aussi passionnants à décoder et le replay value est indéniable. Seul au micro ou en compagnie du grand frère de la Guillotière Tedax Max (“La ville en Umbro”) et des collègues Rowtag et Matox (“On rode, on ride”), Okis continue de “rapper ses racines dans un état lowkey raciste”,de parler bou?e et ballon rond, et de le faire avec une élégance placide et un flegme qui lui appartiennent.

LE MARCHE GARE 4-6 PLACE HUBERT MOUNIER 69002 Lyon 69