Angela Davis Figure In-Soumise 3 Petit Kursaal Besançon vendredi 6 mars 2026.
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06 21:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Nous sommes au tribunal de San Jose en Californie, au début de l’année 1972. Angela Davis est alors inculpée de meurtre, d’enlèvement et de conspiration. Chacune de ces accusations risque de la condamner à mort. Seule à la barre, la jeune femme raconte et témoigne l’enfance à Birmingham, le racisme au quotidien, toutes les humiliations qui conduisent la jeune militante à se battre et à défendre la dignité et les libertés individuelles et collectives…
Interprétation Xenia Sartori
Mise en scène Alexandre Picard
Composition, oreille extérieure Olivier Raffin
Création lumière Caroline Nguyen
Création son Jules Lotscher
Création costumes Florence Bruchon
Administration, production, regard extérieur Pauline Marquès Genez
Adaptation du roman d’Elsa Solal Angela Davis non à l’oppression , coll. Ceux qui ont dit non, éd Actes Sud Junior
Réalisé avec le soutien de DRAC Bourgogne Franche-Comté, Région Bourgogne Franche-Comté, Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage
en partenariat avec l’Agence française de développement, Éditions Actes Sud Junior, Affluences-Réseau du spectacle vivant en Bourgogne
Franche-Comté, Auditorium de Lure, Espace Culturel Les Forges de Fraisans, Collège Gustave Eiffel de Fraisans, Collège Voltaire de Besançon,
Lycée Louis Pasteur de Besançon (dont DNMADE régie son et lumière) .
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 19 91 38 lesboiteuxdprod@gmail
English : Angela Davis Figure In-Soumise 3
