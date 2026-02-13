Angela Davis Figure In-Soumise 3 Petit Kursaal Besançon

Angela Davis Figure In-Soumise 3

Gratuit

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 21:00:00

2026-03-06

Nous sommes au tribunal de San Jose en Californie, au début de l’année 1972. Angela Davis est alors inculpée de meurtre, d’enlèvement et de conspiration. Chacune de ces accusations risque de la condamner à mort. Seule à la barre, la jeune femme raconte et témoigne l’enfance à Birmingham, le racisme au quotidien, toutes les humiliations qui conduisent la jeune militante à se battre et à défendre la dignité et les libertés individuelles et collectives…

Interprétation Xenia Sartori

Mise en scène Alexandre Picard

Composition, oreille extérieure Olivier Raffin

Création lumière Caroline Nguyen

Création son Jules Lotscher

Création costumes Florence Bruchon

Administration, production, regard extérieur Pauline Marquès Genez

Adaptation du roman d’Elsa Solal Angela Davis non à l’oppression , coll. Ceux qui ont dit non, éd Actes Sud Junior

Réalisé avec le soutien de DRAC Bourgogne Franche-Comté, Région Bourgogne Franche-Comté, Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage

en partenariat avec l’Agence française de développement, Éditions Actes Sud Junior, Affluences-Réseau du spectacle vivant en Bourgogne

Franche-Comté, Auditorium de Lure, Espace Culturel Les Forges de Fraisans, Collège Gustave Eiffel de Fraisans, Collège Voltaire de Besançon,

Lycée Louis Pasteur de Besançon (dont DNMADE régie son et lumière) .

