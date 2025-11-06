Angela Grey Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

19h30 & 21h30

Originaire de New York et désormais basée à Paris, la chanteuse de jazz américano-philippine Angela Grey propose une interprétation fraîche et pleine d’âme des grands standards intemporels du jazz.

Bercée par les sons du Great American Songbook, son style musical est profondément influencé par des légendes telles que Nat King Cole, Dinah Washington et Aretha Franklin.

Angela présente des morceaux de son premier album Prisoner of Love, ainsi que des chansons originales issues de son prochain projet inédit !

Angela Grey / voix

Jérémy Hinnekens / piano

Luca Fattorini / contrebasse

Malte Arndal / batterie

22h30

Jam session animée par Angela Grey !

Angela Grey / voix

Jérémy Hinnekens / piano

Édouard Pennes / contrebasse

David Grebil / batterie

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

PRÉVENTES LIMITÉES

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Originaire de New York et désormais basée à Paris, la chanteuse de jazz américano-philippine Angela Grey propose une interprétation fraîche et pleine d’âme des grands standards intemporels du jazz.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR

Tarif Jam session : 5 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-06T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-07T03:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-06T19:00:00+02:00_2025-11-06T02:00:00+02:00

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/