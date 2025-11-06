Angela Grey Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris
Angela Grey Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris jeudi 6 novembre 2025.
19h30 & 21h30
Originaire de New York et désormais basée à Paris, la chanteuse de jazz américano-philippine Angela Grey propose une interprétation fraîche et pleine d’âme des grands standards intemporels du jazz.
Bercée par les sons du Great American Songbook, son style musical est profondément influencé par des légendes telles que Nat King Cole, Dinah Washington et Aretha Franklin.
Angela présente des morceaux de son premier album Prisoner of Love, ainsi que des chansons originales issues de son prochain projet inédit !
Angela Grey / voix
Jérémy Hinnekens / piano
Luca Fattorini / contrebasse
Malte Arndal / batterie
22h30
Jam session animée par Angela Grey !
Angela Grey / voix
Jérémy Hinnekens / piano
Édouard Pennes / contrebasse
David Grebil / batterie
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
PRÉVENTES LIMITÉES
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Le jeudi 06 novembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR
Tarif Jam session : 5 EUR Tout public.
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l'histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd'hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
