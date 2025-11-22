Angela Grey raconte Nat King Cole en concert ‘Velours, velours’ A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Angela Grey raconte Nat King Cole en concert ‘Velours, velours’ A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 22 novembre 2025.

Chaque chanson devient un moyen de raconter Nat : son élégance vocale, son influence, ses triomphes artistiques comme ses luttes invisibles. Un hommage personnel et nuancé, qui fait revivre l’âme d’une icône à travers un regard profondément humain.

Angela Grey : voix

Julia Perminova : piano

Velours, velours — A kind of cabaret

Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale.

Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit.

« Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards — Redécouvrez Nat King Cole à travers la voix singulière de la chanteuse de jazz philippine-américaine Angela Grey.

Dans une formule intime, Angela revisite les titres emblématiques du crooner légendaire, en y insufflant sa propre sensibilité.

Le samedi 22 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/