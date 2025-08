Angèle Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains

Angèle Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains jeudi 9 octobre 2025.

Angèle

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Cartoun Sardines Théâtre

Angèle, fille de paysans, élevée dans une ferme provençale, est entraînée à la grande ville par un mauvais garçon, avant d’être sauvée par Saturnin, le brave et dévoué valet de la ferme.

Originale et drôle, l’adaptation de la célèbre compagnie marseillaise est une pépite qui rend hommage à la fois au film de Marcel Pagnol et au roman de Jean Giono, grâce à une scénographie ingénieuse entre théâtre et cinéma.

Une histoire pleine d’humanisme et d’universalité.

Mise en scène exceptionnelle de modernité, de fantaisie et de poésie… C’est d’une subtilité et d’une énergie étonnantes . La Provence .

Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95 theatredolcevita@andernos-les-bains.com

