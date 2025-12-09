Angèle Théâtre d’Arles Arles

Angèle

Du mardi 9 au mercredi 10 décembre 2025 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-10 21:30:00

Date(s) :

2025-12-09

Le cinéma franchit l’écran et s’invite sur la scène du théâtre.

La compagnie de théâtre marseillaise fait revivre le chef-d’œuvre de Pagnol sur un plateau de cinéma théâtralisé. Angèle vit avec ses parents dans une ferme provençale. Elle se laisse séduire par un mauvais garçon de passage qui l’entraîne à Marseille et la prostitue…



Le public assiste à l’histoire et simultanément, au tournage évoqué et chorégraphié du film. Dans un ballet agité, joyeux et incongru, les six acteurs sont à tour de rôle les personnages du film et les techniciens du tournage. .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

English :

Cinema crosses the screen and invites itself onto the theater stage.

German :

Das Kino überwindet die Leinwand und betritt die Bühne des Theaters.

Italiano :

Il cinema attraversa lo schermo e si invita sul palcoscenico del teatro.

Espanol :

El cine traspasa la pantalla y se invita a sí mismo a entrar en el escenario del teatro.

L’événement Angèle Arles a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme d’Arles