Angèle Théâtre d’Arles Arles
Angèle Théâtre d’Arles Arles mardi 9 décembre 2025.
Angèle
Du mardi 9 au mercredi 10 décembre 2025 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : Mardi 2025-12-09 20:00:00
fin : 2025-12-10 21:30:00
2025-12-09
Le cinéma franchit l’écran et s’invite sur la scène du théâtre.
La compagnie de théâtre marseillaise fait revivre le chef-d’œuvre de Pagnol sur un plateau de cinéma théâtralisé. Angèle vit avec ses parents dans une ferme provençale. Elle se laisse séduire par un mauvais garçon de passage qui l’entraîne à Marseille et la prostitue…
Le public assiste à l’histoire et simultanément, au tournage évoqué et chorégraphié du film. Dans un ballet agité, joyeux et incongru, les six acteurs sont à tour de rôle les personnages du film et les techniciens du tournage. .
Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com
English :
Cinema crosses the screen and invites itself onto the theater stage.
German :
Das Kino überwindet die Leinwand und betritt die Bühne des Theaters.
Italiano :
Il cinema attraversa lo schermo e si invita sul palcoscenico del teatro.
Espanol :
El cine traspasa la pantalla y se invita a sí mismo a entrar en el escenario del teatro.
