Angèle Cie Cartoun Sardines Théâtre ASSOCIATION LA PALENE Rouillac

ASSOCIATION LA PALENE Centre culturel Le Vingt-Sept Rouillac Charente
Début : 2025-11-23 15:30:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
Dimanche 23 novembre à 15h30 au Vingt-Sept à Rouillac
ASSOCIATION LA PALENE 139 Boulevard d’Encamp Centre culturel Le Vingt-Sept Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38
English :
Angèle ? Cie Cartoun Sardines Théâtre
Sunday, November 23 at 3:30 pm at Le Vingt-Sept in Rouillac
German :
Angèle ? Cie Cartoun Sardines Théâtre (Theatergruppe)
Sonntag, den 23. November um 15:30 Uhr im Vingt-Sept in Rouillac
Italiano :
Angèle ? Compagnia teatrale Cartoun Sardines
Domenica 23 novembre alle ore 15.30 presso Le Vingt-Sept a Rouillac
Espanol :
Angèle ? Compañía de teatro Cartoun Sardines
Domingo 23 de noviembre a las 15.30 h en Le Vingt-Sept de Rouillac
