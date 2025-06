Angèle de Marcel Pagnol Cloître des Cordeliers Valréas 5 juillet 2025 21:30

Vaucluse

Angèle de Marcel Pagnol Cloître des Cordeliers 21, rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 21:30:00

fin : 2025-07-05 22:45:00

Date(s) :

2025-07-05

LES FESTIVALES du TRP

Angèle, jeune fille habitant à la campagne, se laisse manipuler par un homme de la ville qui l’éloignera de sa famille afin d’abuser d’elle.

Cloître des Cordeliers 21, rue du Berteuil

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

English :

TRP FESTIVALS

Angèle, a young girl living in the country, allows herself to be manipulated by a man from the city who takes her away from her family in order to abuse her.

German :

DIE FESTIVALE des TRP

Angèle, ein junges Mädchen, das auf dem Land lebt, lässt sich von einem Mann aus der Stadt manipulieren, der sie von ihrer Familie entfremdet, um sie zu missbrauchen.

Italiano :

I FESTIVAL TRP

Angèle, una giovane ragazza che vive in campagna, si lascia manipolare da un uomo di città che la porterà via dalla sua famiglia per abusare di lei.

Espanol :

LOS FESTIVALES TRP

Angèle, una joven que vive en el campo, se deja manipular por un hombre de la ciudad que la alejará de su familia para abusar de ella.

