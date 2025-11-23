ANGELE GIONO PAGNOL – LA PALENE Rouillac

ANGELE GIONO PAGNOL – LA PALENE Rouillac dimanche 23 novembre 2025.

ANGELE GIONO PAGNOL Début : 2025-11-23 à 15:30. Tarif : – euros.

Un champ provençal, une cave, une caméra, six comédiens… pour raconter l’histoire d’Angèle (celle de Giono et Pagnol), jeune femme séduite puis rejetée et recluse avec son enfant pour laver l’honneur familial. Ici, pas de tragédie figée : la cie Cartoun Sardines transforme ce mélo en hommage joyeux à la vie, à la terre, à la liberté. Sur scène, on joue le texte et on tourne le film, en même temps !La cie Cartoun Sardines aime s’emparer de récits populaires pour en révéler la puissance humaine et politique. Dans Angèle, elle déploie son théâtre jubilatoire de bruitages en direct, d’allers-retours entre jeu et fabrication. Mise en scène par Patrick Ponce, cette adaptation tendre et sensible rend hommage à la femme, à l’actrice, à la comédienne… et à la force du collectif.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA PALENE 139 BOULEVARD D’ENCAMP 16170 Rouillac 16