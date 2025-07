Angèle Riguidel. Déchets sauvages, du 05.07 au 17.08.2025 Espace culturel des Tanneries La Ferrière-sur-Risle

Angèle Riguidel. Déchets sauvages, du 05.07 au 17.08.2025 Espace culturel des Tanneries La Ferrière-sur-Risle samedi 12 juillet 2025.

Angèle Riguidel. Déchets sauvages, du 05.07 au 17.08.2025

Espace culturel des Tanneries 3 route de Conches La Ferrière-sur-Risle Eure

Début : 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Date(s) :

2025-07-12 2025-07-13 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-26 2025-07-27 2025-08-02 2025-08-03 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-16 2025-08-17

Déchets Sauvages est une installation qui, comme un jeu de construction pour enfant ou une maquette, voit ses éléments fabriqués pouvant être mis en scène selon l’espace donné et l’environnement désiré.

Les composants sont à échelle humaine ce qui permet une expérience immersive dans une jungle, une forêt, un milieu aquatique, bref un environnement d’apparence naturelle mais dont les couleurs et le foisonnement laissent soupçonner une anomalie.

En effet, la végétation et ses habitants non-humains sont tous faits de déchets en plastique, assemblés et déformés pour composer un jardin botanique et un bestiaire extraordinaire. Les plantes grimpantes fleuries par des pots de yaourt déformés côtoient les arbustes sauvages faits de tuyaux et de bâches détissées, les feuillages en filets agricoles, les herbes folles en gaînes de câbles ou en bouteilles plastiques.

Chaque élément de l’installation s’inspire d’une étude minutieuse de la flore réelle, et la biodiversité est célébrée par les rebuts en plastique toujours reconnaissables.

Toutes les matières ont été récupérées, ce sont principalement des emballages de nourriture, des packagings voués à être brûlés ou enterrés. Et parmi eux, on retrouve surtout des plastiques bouteilles, pots de desserts, câbles démontés, gaînes, tuyaux, filets de fruits et légumes etc.

Leur transformation est opérée avec l’utilisation d’un minimum d’énergie, sans apport de matière par assemblage et les déchets des déchets sont transformés eux aussi, venant compléter une autre forme sculpturale.

Je fabrique cette installation protéiforme, évolutive et toujours in situ depuis 2021.

Mon travail plastique repose depuis le début de ma pratique sur l’utilisation des déchets.

Avec l’installation La Soixantième Île imaginée et créée lors d’une résidence en

Bretagne, je travaille sur les animaux et les végétaux faits à partir de déchets (emballages alimentaires, objets trouvés aux encombrants). Un inventaire se constitue depuis lors, de nouvelles espèces végétales viennent s’ajouter à ma collection sculpturale.

Espace culturel des Tanneries 3 route de Conches La Ferrière-sur-Risle 27760 Eure Normandie +33 6 76 62 12 30

English : Angèle Riguidel. Déchets sauvages, du 05.07 au 17.08.2025

déchets Sauvages » is an installation which, like a child?s building set or a model, sees its manufactured elements able to be staged according to the given space and desired environment.

The components are on a human scale, enabling an immersive experience in a jungle, a forest, an aquatic environment in short, an apparently natural environment whose colors and abundance suggest an anomaly.

Indeed, the vegetation and its non-human inhabitants are all made of plastic waste, assembled and deformed to compose a botanical garden and an extraordinary bestiary. Climbing plants in bloom in deformed yoghurt pots rub shoulders with wild shrubs made from unravelled pipes and tarpaulins, foliage from agricultural nets, wild grasses from cable strands or plastic bottles.

Each element of the installation is inspired by a meticulous study of real flora, and biodiversity is celebrated by the ever-recognizable plastic scraps.

All the materials have been recycled, mainly food wrappers and packaging destined to be burnt or buried. And most of them are plastics: bottles, dessert jars, dismantled cables, chains, pipes, fruit and vegetable nets and so on.

Their transformation is carried out using a minimum of energy, without the addition of material by assembly and the « waste of waste » is also transformed, completing another sculptural form.

I’ve been making this protean, evolving installation in situ since 2021.

Since the beginning of my practice, my plastic work has been based on the use of waste.

With the installation « La Soixantième Île », imagined and created during a residency in

Brittany, I worked on animals and plants made from waste (food packaging, objects found in rubbish bins). Since then, I’ve been building up an inventory, adding new plant species to my sculptural collection

German :

« Déchets Sauvages ist eine Installation, die, wie ein Kinderbaukasten oder ein Modell, ihre hergestellten Elemente je nach dem gegebenen Raum und der gewünschten Umgebung inszeniert werden können.

Die Komponenten sind in menschlichem Maßstab gehalten, was eine immersive Erfahrung in einem Dschungel, einem Wald, einer Wasserwelt, kurz: einer natürlich wirkenden Umgebung ermöglicht, deren Farben und Fülle jedoch eine Anomalie vermuten lassen.

Die Vegetation und ihre nichtmenschlichen Bewohner bestehen aus Plastikmüll, der zu einem botanischen Garten und einem außergewöhnlichen Bestiarium zusammengesetzt und verformt wurde. Kletterpflanzen, die aus verformten Joghurtbechern blühen, stehen neben wilden Sträuchern aus Rohren und zerfaserten Planen, Laub aus landwirtschaftlichen Netzen und Wildkräutern aus Kabelkanälen oder Plastikflaschen.

Jedes Element der Installation basiert auf einer sorgfältigen Untersuchung der tatsächlichen Flora, und die Biodiversität wird durch die immer erkennbaren Plastikabfälle gefeiert.

Das gesamte Material wurde gesammelt und besteht hauptsächlich aus Lebensmittelverpackungen, Verpackungen, die verbrannt oder vergraben werden sollten. Darunter befinden sich vor allem Kunststoffe: Flaschen, Dessertgläser, zerlegte Kabel, Ketten, Rohre, Obst- und Gemüsenetze etc.

Sie werden mit minimalem Energieaufwand und ohne Materialeinsatz umgewandelt durch Zusammenfügen und der « Abfall des Abfalls » wird ebenfalls umgewandelt und ergänzt eine andere skulpturale Form.

Ich stelle diese proteiforme, sich entwickelnde und immer vor Ort befindliche Installation seit 2021 her.

Meine plastische Arbeit beruht seit Beginn meiner Praxis auf der Verwendung von Abfällen.

Mit der Installation « La Soixantième Île », die ich während eines Aufenthalts in der Bretagne erdacht und geschaffen habe, beschäftige ich mich mit Tieren

In der Bretagne habe ich mit Tieren und Pflanzen gearbeitet, die aus Abfällen (Lebensmittelverpackungen, Fundstücke aus dem Sperrmüll) hergestellt werden. Seitdem wird ein Inventar aufgebaut, und neue Pflanzenarten kommen zu meiner skulpturalen Sammlung hinzu. »

Italiano :

« Déchets Sauvages è un’installazione che, come un set di costruzioni per bambini o un modellino, vede i suoi elementi fabbricati in grado di essere messi in scena in base allo spazio dato e all’ambiente desiderato.

I componenti sono a misura d’uomo e offrono un’esperienza immersiva in una giungla, in una foresta, in un ambiente acquatico, insomma in un ambiente che sembra naturale ma i cui colori e la cui abbondanza suggeriscono un’anomalia.

Infatti, la vegetazione e i suoi abitanti non umani sono tutti fatti di rifiuti plastici, assemblati e deformati per creare un giardino botanico e uno straordinario bestiario. Piante rampicanti fiorite in vasi di yogurt deformati si affiancano a cespugli selvatici fatti di tubi e teloni srotolati, a fogliame ricavato da reti agricole, a erbe selvatiche fatte di fili di cavi o bottiglie di plastica.

Ogni elemento dell’installazione è ispirato a uno studio meticoloso della flora reale e la biodiversità è celebrata dagli immancabili scarti di plastica.

Tutti i materiali sono stati riciclati, soprattutto involucri di cibo e imballaggi destinati a essere bruciati o sotterrati. E la maggior parte è plastica: bottiglie, barattoli da dessert, cavi smontati, catene, tubi, reti per frutta e verdura e così via.

La loro trasformazione avviene con un minimo di energia, senza aggiunta di materiale assemblandoli e anche il « rifiuto dei rifiuti » si trasforma, completando un’altra forma scultorea.

Dal 2021 realizzo in situ questa installazione proteiforme e in continua evoluzione.

Fin dall’inizio della mia attività, il mio lavoro plastico si è basato sull’uso dei rifiuti.

Con l’installazione « La Soixantième Île » (La sessantesima isola), concepita e realizzata durante una residenza in Bretagna, lavoro con animali e piante

In Bretagna, ho lavorato su animali e piante ricavati dai rifiuti (imballaggi alimentari, oggetti trovati nei bidoni della spazzatura). Da allora ho compilato un inventario e nuove specie vegetali si sono aggiunte alla mia collezione di sculture

Espanol :

« Déchets Sauvages » es una instalación que, como un juego de construcción infantil o una maqueta, ve cómo sus elementos fabricados pueden ponerse en escena según el espacio dado y el ambiente deseado.

Los componentes, a escala humana, ofrecen una experiencia inmersiva en una jungla, un bosque, un medio acuático… en definitiva, un entorno que parece natural pero cuyos colores y abundancia sugieren una anomalía.

De hecho, la vegetación y sus habitantes no humanos están hechos de residuos plásticos, ensamblados y deformados para crear un jardín botánico y un extraordinario bestiario. Plantas trepadoras en flor en tarros de yogur deformados se codean con arbustos silvestres hechos de tubos y lonas deshilachadas, follaje de redes agrícolas y hierbas silvestres de cables o botellas de plástico.

Cada elemento de la instalación se inspira en un meticuloso estudio de la flora real, y la biodiversidad se celebra con los siempre reconocibles restos de plástico.

Todos los materiales han sido reciclados, principalmente envases de alimentos destinados a ser quemados o enterrados. Y la mayor parte es plástico: botellas, tarros de postre, cables desmontados, cadenas, tuberías, redes para frutas y verduras, etc.

Su transformación se lleva a cabo utilizando un mínimo de energía, sin añadir material -ensamblándolos- y los « residuos de residuos » también se transforman, completando otra forma escultórica.

Desde 2021 realizo in situ esta instalación proteica y evolutiva.

Desde el inicio de mi práctica, mi trabajo plástico se ha basado en el uso de residuos.

Con la instalación « La Soixantième Île » (La Sexagésima Isla), concebida y creada durante una residencia en Bretaña, trabajo con animales y plantas

En Bretaña, trabajé con animales y plantas fabricados a partir de residuos (envases de alimentos, objetos encontrados en cubos de basura). Desde entonces, se ha elaborado un inventario y se han añadido nuevas especies vegetales a mi colección escultórica

