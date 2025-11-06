Angèle Yzeurespace Yzeure
Angèle Yzeurespace Yzeure jeudi 6 novembre 2025.
Angèle
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 20:30:00
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Cette double adaptation de Giono et Pagnol est un véritable bijou théâtral.
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com
English :
This double adaptation by Giono and Pagnol is a true theatrical gem.
German :
Diese Doppeladaption von Giono und Pagnol ist ein echtes Theaterjuwel.
Italiano :
Questo doppio adattamento di Giono e Pagnol è un vero gioiello teatrale.
Espanol :
Esta doble adaptación de Giono y Pagnol es una auténtica joya teatral.
