Angèle Yzeurespace Yzeure

Angèle Yzeurespace Yzeure jeudi 6 novembre 2025.

Angèle

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Cette double adaptation de Giono et Pagnol est un véritable bijou théâtral.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

English :

This double adaptation by Giono and Pagnol is a true theatrical gem.

German :

Diese Doppeladaption von Giono und Pagnol ist ein echtes Theaterjuwel.

Italiano :

Questo doppio adattamento di Giono e Pagnol è un vero gioiello teatrale.

Espanol :

Esta doble adaptación de Giono y Pagnol es una auténtica joya teatral.

L’événement Angèle Yzeure a été mis à jour le 2025-08-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région