Angéline Annonier Tina Turner Experience centre culturel Saint-Saturnin

Angéline Annonier Tina Turner Experience

centre culturel 3 rue de la mairie Saint-Saturnin Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

C’est dans le cadre de la 18ème édition du Festival de Jazz à Saint-Sat que se produira Angéline Annonier avec son spectacle What’s Love, en clôture de cette nouvelle édition.

.

centre culturel 3 rue de la mairie Saint-Saturnin 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 89 13 08 jazzasaintsat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 18th edition of the Festival de Jazz à Saint-Sat, Angéline Annonier will perform her show What’s Love, to close this new edition.

L’événement Angéline Annonier Tina Turner Experience Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême