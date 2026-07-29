Angélique Kidjo & l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine Symphonie africaine Théâtre Quintaou Anglet

Informations pratiques

Anglet

Angélique Kidjo & l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine Symphonie africaine

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 17:00:00

fin : 2026-10-25 18:30:00

Date(s) :

2026-10-25

Un concert d’exception !

Véritable icône de la musique africaine contemporaine récompensée, entre autres, par cinq Grammy Awards Angélique Kidjo mélange comme personne les styles musicaux. De la musique traditionnelle africaine à la pop, en passant par le jazz, le funk et le rock, ses textes abordent des thèmes tels que les droits humains, l’égalité des sexes et la justice sociale.

Pour ce concert exceptionnel, l’artiste béninoise est accompagnée par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Entre émotion, fête et virtuosité, ce dialogue inédit promet un voyage musical intense et généreux, porté par une chanteuse à l’énergie solaire. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

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English : Angélique Kidjo & l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine Symphonie africaine

L’événement Angélique Kidjo & l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine Symphonie africaine Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet