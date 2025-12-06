ANGÉLIQUE PANCHÉRI – LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

ANGÉLIQUE PANCHÉRI Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Dégoupillée comme une grenade , survoltée, Angélique cherche l’homme de sa vie et va le trouver ce soir dans la salle et c’est peut être vous ! Sélection impitoyable, fous rires intenables, la machine est en marche ! Ecrit et Mis en scène par Éric Carrière Artiste : Angélique Panchéri

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31000 Toulouse. 31