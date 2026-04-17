Angelux Concert pour la paix Rue Fort du Sanctuaire Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Angelux Concert pour la paix

Vendredi 17 avril 2026 de 18h à 19h. Rue Fort du Sanctuaire Basilique Notre Dame de la Garde Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17 19:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Concerts pour la Paix l’ensemble vocal Angelux, une famille de chanteuses dirigée par Claire Merigoux, interprète polyphonies et chants sacrés en latin, araméen, corse, géorgien et grec.

Participation libre.

Polyphonies et Chants Sacrés issus des liturgies occidentales et orientales en latin, araméen, corse, géorgien et grec, qui invitent au recueillement.



L’ensemble vocal a capella Angelux, c’est une famille de chanteuses une mère et ses quatre filles.



Dans ces temps sombres et anxiogènes marqués par la guerre et les conflits, elles souhaitent semer un peu de lumière et porter un témoignage de Paix.



Au fil de ces deux dernières années, ponctuées de voyages vers les grands sanctuaires à Fain-lès-Moutiers, à la Chapelle de la Médaille Miraculeuse, à Lourdes, Garabandal, Saint-Jacques de Compostelle, Fatima, Medugorje, à la Guadalupe, Paray-le-Monial et à Rome, l’intuition de chanter pour la paix a germé.



Aujourd’hui, elles se mettent en route, tel un nouveau pèlerinage, pour une tournée de concerts dédiée à la Paix. Leur chemin part de la Cathédrale du Luxembourg le jour de Pâques. Elles chanteront à travers la France, dans les églises, sanctuaires, basiliques et cathédrales.



La chanteuse Claire Merigoux est par ailleurs fondatrice et directrice artistique de la compagnie ODO Ensemble, qui a été en résidence permanente à l’Abbaye de Cluny, Centre des Monuments Nationaux de 2016 à 2022, aujourd’hui installée au Luxembourg.



C’est dans cet univers que ses filles ont été bercées par la musique ancienne et sacrée, par la musique du monde et la polyphonie. Elles ont aussi vécues une immersion sur plusieurs années dans le village mythique de musiciens et d’artistes de Pigna, en Corse, où elles ont hérité par transmission orale de chants du répertoire de la Polyphonie Corse. Depuis, elles chantent des concerts en famille et ont été invitées à se produire au Grand Rex de Paris et à prêter leur voix pour le cinéma.



Angelux partage ces chants sacrés qui ont traversé l’espace et le temps. Les voix vibrent et s’élèvent, touchent les coeurs et caressent l’âme, comme une parenthèse enchantée qui porte un message fort d’unité et de confiance, un témoignage pour tous qui souffle l’espérance.



Le concert est Gratuit avec libre participation pour soutenir les frais liés à ce projet. .

Rue Fort du Sanctuaire Basilique Notre Dame de la Garde Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 65 14 70 centredialogusdemusica@gmail.com

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English :

Concerts for Peace: the Angelux vocal ensemble, a family of singers led by Claire Merigoux, perform polyphonic and sacred songs in Latin, Aramaic, Corsican, Georgian and Greek.

Free admission.

L’événement Angelux Concert pour la paix Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille