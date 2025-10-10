Angers comedy club Longué-Jumelles

Angers comedy club Longué-Jumelles vendredi 10 octobre 2025.

Angers comedy club

Rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

L’équipe talentueuse d’humoristes du Angers Comedy Club débarque au Cube de Longué-Jumelles pour une ,soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur !

Composée de six artistes aux styles variés et complémentaires, cette joyeuse bande vous propose un cocktail explosif de blagues, de sketches et d’improvisations, soigneusement rodés pour garantir un moment inoubliable.

Depuis maintenant quatre ans, leurs spectacles font salle comble au Palace Comedy et ont déjà remplis le Centre des Congrès d’Angers, attirant un public toujours plus nombreux et conquis par leur énergie communicative. Ce show itinérant, désormais bien rodé, s’exporte enfin à Longué-Jumelles pour faire vibrer , les zygomatiques des spectateurs locaux.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir le spectacle qui fait rire toute la région ! Que vous soyez amateur d’humour absurde, d’observation, de stand-up pur ou de jeux de mots bien sentis, vous trouverez forcément de quoi vous tordre de rire.

Réservez vite vos places et venez passer une soirée mémorable en compagnie des humoristes du Angers Comedy Club !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 20h30. .

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

The talented team of comedians from the Angers Comedy Club arrive at Le Cube in Longué-Jumelles for an evening of laughter and good humour!

Die talentierten Komiker des Angers Comedy Club kommen ins Cube in Longué-Jumelles, um einen Abend voller Lachen und guter Laune zu verbringen

Il talentuoso team di comici dell’Angers Comedy Club si presenta al Cube di Longué-Jumelles per una serata all’insegna delle risate e del buon umore!

El talentoso equipo de cómicos del Club de la Comedia de Angers llega al Cubo de Longué-Jumelles para una velada de risas y buen humor

