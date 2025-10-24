Angers Geekfest Angers
Angers Geekfest Angers samedi 11 avril 2026.
Angers Geekfest
Route de Paris Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Angers GeekFest Vivez un week-end 100% Pop culture ! .
Route de Paris Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 93 40 40 parcexpo@destination-angers.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Angers Geekfest Angers a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Angers