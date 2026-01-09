Angers Geekfest Parc des expositions d’Angers Écouflant

Angers Geekfest Parc des expositions d’Angers Écouflant samedi 11 avril 2026.

Angers Geekfest Parc des expositions d’Angers Écouflant 11 et 12 avril Pass 2 jours : 25 euros / Pass 1 jours : 15 euros

« Le Angers Geekfest revient les 11 et 12 avril 2026 pour sa 7ᵉ édition ! Deux jours entièrement consacrés à la pop culture, réunissant passionnés, familles et curieux au Parc des Expositions d’Angers.

Au cœur de 18 000 m² d’univers geek, le festival proposera une multitude d’animations en continu :
Jeux vidéo & e-sport – + de 200 consoles et bornes arcades et des tournois !
Jeux de plateau & jeux de rôle – initiations, découvertes de jeux et boutiques !
✨ Cosplay – concours, défilés, et ateliers création/tuto pour votre premier/meilleur cosplay
Concerts & spectacles – performances musicales, spectacles, quizz, danse et ambiance festive
️ Ateliers gratuits – activités pour toute la famille autour du dessin, de la création, du crafting, de la pop culture et de traditions asiatiques (calligraphie, arts martiaux, initiation à différents arts et savoir-faire)
️ Jeunes créateurs & marché geek – artisans, illustrateurs, produits dérivés et trouvailles uniques
Rencontres & conférences – auteurs, experts, créateurs et invités

Que vous soyez passionnés de mangas, gamer, amateur de fantastique, de science fiction, ou simplement à la recherche d’une sortie originale en famille ou entre amis, le Angers Geekfest promet un week-end riche, accessible et immersif !

️ Billetterie ouverte — Rejoignez l’aventure et vivez l’une des plus grandes fêtes pop culture de la région !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-11T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-12T18:00:00.000+02:00

 https://angersgeekfest.com/

Parc des expositions d’Angers Rte de Paris, 49000 Angers Saint-Sylvain-d’Anjou Écouflant 49000 Maine-et-Loire


