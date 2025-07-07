Angers, l’histoire des commerces Angers
Angers, l’histoire des commerces Angers lundi 25 août 2025.
Angers, l’histoire des commerces
Place de la Laiterie Angers Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-25 10:30:00
fin : 2025-08-25 12:30:00
Date(s) :
2025-08-25
Explorez l’histoire méconnue mais fascinante des commerces angevins à travers une visite urbaine entre architecture, commerce et patrimoine. .
Place de la Laiterie Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Angers, l’histoire des commerces Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers