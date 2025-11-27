Angers, Soleils d’Hiver 2025 Place du Ralliement, Jardin du Mail, Place Lorrain Angers

Angers, Soleils d’Hiver 2025

Place du Ralliement, Jardin du Mail, Place Lorrain Centre Ville d’Angers Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16

Chaque fin d’année, Angers revêt ses habits de fête pour Soleils d’hiver.

Dans la ville illuminée, le marché de Noël, les attractions et les animations pour tous les âges attirent chaque hiver un public nombreux. .

+33 2 41 05 40 00

