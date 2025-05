Anges & Cie – Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour, 21 mai 2025 20:30, Pontonx-sur-l'Adour.

Landes

Anges & Cie Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 20:30:00

fin : 2025-05-21 22:01:00

Date(s) :

2025-05-21

Tout public

Nous ne pouvons pas les voir. Ils sont toujours à nos côtés sans que nous le sachions. Ce sont nos protecteurs et nos guides… Bienvenue dans le monde des anges gardiens ! Paul et Léa n’auraient jamais dû se rencontrer. Mais depuis, ils sont irrésistiblement attirés l’un par l’autre. Raphaëlle et Gabriel, deux anges que tout oppose, sont obligés de faire équipe pour tout remettre en ordre et empêcher ces deux humains de tomber amoureux. Si les anges échouent, Raphaëlle l’ambitieuse pourra dire adieu à sa promotion d’Archange. Quant à Gabriel le fumiste, il sera déchu et devra passer l’éternité sur Terre. L’enfer…

Autres Séances les Sam 24/05 à 18h et Sam 31/05 à 18h .

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Anges & Cie

We can’t see them. They’re always at our side, without us even knowing it. They are our protectors and guides… Welcome to the world of guardian angels! Paul and Léa should never have met. But since then, they have been irresistibly drawn to each other.

German : Anges & Cie

Wir können sie nicht sehen. Sie sind immer an unserer Seite, ohne dass wir es merken. Sie sind unsere Beschützer und Führer … Willkommen in der Welt der Schutzengel! Paul und Lea hätten sich nie kennenlernen dürfen. Doch seitdem fühlen sie sich unwiderstehlich zueinander hingezogen.

Italiano :

Non possiamo vederli. Sono sempre al nostro fianco senza che ce ne accorgiamo. Sono i nostri protettori e le nostre guide… Benvenuti nel mondo degli angeli custodi! Paul e Léa non avrebbero mai dovuto incontrarsi. Ma da allora sono stati irresistibilmente attratti l’uno dall’altra.

Espanol : Anges & Cie

No podemos verlos. Siempre están a nuestro lado sin que nos demos cuenta. Son nuestros protectores y guías… Bienvenidos al mundo de los ángeles de la guarda Paul y Léa no deberían haberse conocido nunca. Pero desde entonces se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el otro.

L’événement Anges & Cie Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Tartas