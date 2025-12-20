Angie Degrolard – COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes

Angie Degrolard Début : 2025-12-31 à 19:00. Tarif : – euros.

MATHILDE MOREAU SARL PRÉSENTE : ANGIE DEGROLARDL’histoire commence en mars 2020, dans le couloir du conservatoire de Paris, Angie se prépare pour passer le concours de la plus grande école de théâtre. Et devant un jury de 5 personnes, déroule le sketch du fin diseur de Pierre Repp, le bafouilleur dans l’âme.C’est une rencontre artistique. Leur point commun, Repp et Degrolard ont eu le second tour du conservatoire de Paris. Leur différence, iels n’ont pas vécu au même siècle ! Nous avons tous déjà bafouillé ou bégayé sur des mots, lourché la fangue, et malmené notre parole sans faire exprès. Pour son premier spectacle, la vendéenne Angie Degrolard a choisi de dépoussiérer « l’Art de bafouiller », et rendre hommage à celui qui a porté ce mode comique.A 24 ans, elle se réapproprie cet univers tendre et surprenant. Je ReppIl bafouillait Et vous ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44