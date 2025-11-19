ANGIE DEGROLARD – ESPACE GERSON Lyon

ANGIE DEGROLARD Début : 2026-04-01 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour son premier spectacle, Angie Degrolard a choisi de dépoussiérer “l’Art de bafouiller”, et rendre hommage à celui qui a porté ce mode comique.L’histoire commence en mars 2020, dans le couloir du conservatoire de Paris, Angie se prépare pour passer le concours de la plus grande école de théâtre. Et devant un jury de 5 personnes, déroule le sketch du fin diseur de Pierre Repp, le bafouilleur dans l’âme. C’est une rencontre artistique. Leur point commun, Repp et Degrolard ont eu le second tour du conservatoire de Paris. Leur différence, iels n’ont pas vécu au même siècle ! Nous avons tous déjà bafouillé ou bégayé sur des mots, lourché la fangue, et malmené notre parole sans faire exprès. Pour son premier spectacle, la vendéenne Angie Degrolard a choisi de dépoussiérer “l’Art de bafouiller”, et rendre hommage à celui qui a porté ce mode comique. A 24 ans, elle se réapproprie cet univers tendre et surprenant. Je Repp Il bafouillait Et vous ?

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69