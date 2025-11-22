Angie Degrolard Je repp Comedy Palace Valence
Angie Degrolard Je repp Comedy Palace Valence samedi 22 novembre 2025.
Angie Degrolard Je repp
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 17 EUR
Début : Samedi 2025-11-22 20:45:00
fin : 2025-11-22 20:45:00
2025-11-22
L’histoire commence en mars 2020, dans le couloir du conservatoire de Paris, Angie se prépare pour passer le concours de la plus grande école de théâtre.
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
English :
The story begins in March 2020, in the hallway of the Paris Conservatoire, as Angie prepares to take the competitive examination for the world’s leading theater school.
German :
Die Geschichte beginnt im März 2020. Auf dem Flur des Pariser Konservatoriums bereitet sich Angie auf die Prüfung an der größten Schauspielschule vor.
Italiano :
La storia inizia nel marzo 2020, nel corridoio del Conservatorio di Parigi. Angie si sta preparando a sostenere l’esame di concorso per la scuola di teatro più importante del mondo.
Espanol :
La historia comienza en marzo de 2020, en el pasillo del Conservatorio de París. Angie se prepara para las oposiciones a la principal escuela de arte dramático del mundo.
