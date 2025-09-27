Angie présente Moi, Ma guitare et vous à la Bruschetta à Viels-Maisons. Viels-Maisons

1 Place du Marché Viels-Maisons Aisne

Soirée musicale avec Angie « Moi, ma guitare et vous »

Où ? À la Bruschetta, place du marché, Viels-Maisons

Quand ? Samedi 27 septembre, de 19h à 22h

Venez passer une soirée conviviale et musicale en compagnie d’Angie, qui vous proposera un répertoire varié et chaleureux. Entre chansons originales et reprises, laissez-vous porter par les mélodies et l’ambiance intimiste de sa guitare.

Pensez au chapeau pour soutenir l’artiste !

Réservations 03.23.82.68.98

1 Place du Marché Viels-Maisons 02540 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 68 98

