Angine au Galpon Le Galpon Tournus

Angine au Galpon

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 21:00:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Angine, comme une Angine. Comme une fusion entre deux univers précis, pour faire naître une essence électro-atmosphérique. Romane Philbert et Lena Sipili proposent un voyage dans des couleurs et des émotions transcendées sous les influences de Sevdaliza et Bonnie Banane. Dans des morceaux légers piano voix ou des prod expérimentales, laissez-vous transporter dans leur monde avec de la polyphonie crue et des samples électriques. Une balade dans la tête du duo à cœur ouvert qui vous parle sensible et aiguisé. .

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 37 32 legalpon@gmail.com

